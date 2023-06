In auto con otto chili di marijuana in un borsone, arrestato un 38enne di Belpasso

Un’auto imbottita di droga. Sono stati i carabinieri a fermare la Fiat Panda di colore grigio lungo via don Minzoni a Catania insospettiti dal forte odore acre – tipico della marijuana – che proveniva dalla vettura. E, in effetti, nel bagagliaio della macchina, i militari hanno trovato un borsone nero con dentro 14 buste termosaldate con dentro otto chili di sostanza stupefacente. A questo punto, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 38enne pregiudicato che era alla guida dall’auto. Nella sua casa di Belpasso, nel Catanese, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione sul comodino. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Espletate le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari ma poi, come disposto dal giudice, è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.