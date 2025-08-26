Arrestato a Castellammare 25enne con ketamina e cocaina durante un concerto

I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, hanno arrestato un 25enne palermitano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, durante un concerto al porto della cittadina, è stato notato dai militari mentre si aggirava tra i ragazzi invitandoli a seguirlo in disparte. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 90 pasticche di ketamina (circa 54 grammi) e 70 grammi di cocaina già suddivisa in dosi.

Sequestrati anche 350 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto, per il 25enne è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Trapani.