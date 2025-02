Gela: 13 indagati per spaccio, furti e ricettazione

Tredici persone indagate a Gela per spaccio, furti e ricettazione. Nella cittadina in provincia di Caltanissetta la polizia sta eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di 13 indagati. Il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ipotizza a vario titolo i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, furti e ricettazione. Gli arresti sono stati eseguiti nell’ambito dell’operazione denominata H24.