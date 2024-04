Irruzione nel bunker dello spaccio a Trapani. Quattro persone arrestate

Un chilo di droga e ottomila euro in contanti. Questo il bilancio di un’operazione effettuata dai carabinieri della compagnia di Trapani che hanno fatto irruzione nel sottoscala di una palazzina del quartiere popolare San Giuliano, diventata una sorta di fortezza degli stupefacenti, arrestando quattro persone.

Il blitz è stato effettuato con il supporto dei militari della compagnia di intervento operativo di Palermo e del Nucleo cinofili del capoluogo siciliano. L’accusa per i quattro è di detenzione di droga ai fini di spaccio. Al blitz hanno preso parte anche i vigili del fuoco intervenuti per aprire porte blindate e cancelli, che mettevano al sicuro i locali dai controlli delle forze dell’ordine. Rimosse anche le telecamere che monitoravano l’arrivo di chiunque in zona. La porta di accesso aveva uno sportellino verosimilmente utilizzato per lo scambio della droga con un ingegnoso sistema di scivolo attraverso una grondaia collegata con lo scarico fognario che consentiva di gettare via gli stupefacenti in caso di controlli. Arrestati un pregiudicato trapanese di 25 anni, la compagna di 22 anni, un trapanese di 19 anni e un pregiudicato di 21 anni. Cocaina, hashish, marijuana e crack le sostanze sequestrate. Trovato e sequestrato anche il materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.