Ricercato dalle forze dell’ordine, trovato in un deposito dopo la segnalazione di una residente

Un 42enne di Randazzo (in provincia di Catania) – Alfio Papotto – ricercato dalle forze dell’ordine per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato grazie alla chiamata di una residente della zona Zia Lisa di Catania. È stata la donna a segnalare di essere stata svegliata, in piena notte, da rumori provenienti dal tetto e dalla terrazzina della sua casa. Così, i militari hanno ispezionato tutto l’immobile e hanno trovato il 42enne – sconosciuto alla proprietaria dell’abitazione – in un deposito.

Dai controlli effettuati, l’uomo è risultato ricercato in quanto a suo carico era stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per precedenti reati legati al traffico e spaccio di droga, commessi in provincia nel 2013, con una pena da espiare di quattro anni, otto mesi e undici giorni. Per questo, l’uomo è stato accompagnato dai carabinieri nel carcere catanese di piazza Lanza.