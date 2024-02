Arrestato a Malta il genero del boss mafioso Totò Riina. Deve scontare una condanna per frode

Arrestato all’indomani del suo 50esimo compleanno. Si tratta di Antonio Tony Ciavarello, sposato con Maria Concetta Riina, figlia del defunto boss di Cosa nostra Totò Riina. Secondo quanto riportato dal Times of Malta il 50enne è stata catturato nella località di Mosta, cittadina al centro dell’isola dei cavalieri. Ciavarello era ricercato dalla procura di Brindisi e deve scontare una condanna per frode. Al momento sarebbero in corso le procedura per l’estradizione dell’uomo in Italia. L’avvocato Thomas Barbara Sant, che assiste Ciavarello, ha detto alla corte che il suo cliente era a conoscenza delle sentenze ma non sapeva di essere stato condannato alla reclusione. Prima di trasferirsi a Malta Ciavarello viveva a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi.