A Palermo è stato arrestato un latitante: trovato con cocaina e documenti falsi

È stato arrestato a Palermo un 46enne ricercato in Repubblica Ceca, latitante dal 2020 per cui era stato emesso un mandato di arresto europeo. L’uomo – Ondrej Kara – è stato fermato dai finanzieri a bordo di un furgone con targa polacca in viale Regione Siciliana a Palermo. A bordo del mezzo sono stati trovati e sequestrati tre chili e mezzo di cocaina. Al momento del controllo, il 46enne ha esibito dei documenti falsi intestati a un uomo polacco – Tomasz Piotr Witek – morto nel 2021.

Al momento dei controlli, insieme al 46enne è stata arrestata anche una donna 48enne sua connazionale Andrea Patechakisova. Sul mezzo, è stato il fiuto del cane Elisir a individuare tre buste con dentro la cocaina. Lo stupefacente, se immesso nel mercato illegale, avrebbe fruttato 300mila euro. Entrambi sono stati portati in carcere.

Dalle verifiche effettuate successivamente è emerso che l’uomo arrestato era ricercato da quattro anni ed era stato condannato a 13 anni di reclusione perché accusato di fare parte di un’organizzazione transnazionale di traffico di stupefacenti tra la Repubblica Ceca e la Svizzera. Il 46enne è stato anche denunciato per sostituzione di persona, falsa attestazione di identità e possesso di documenti falsi.