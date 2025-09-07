S.P. Clarenza, arrestato un 42enne evaso da una comunità terapeutica. Era a casa della mamma

I carabinieri hanno arresto di un uomo di 42 anni, evaso da una comunità terapeutica assistita di Aci Sant’Antonio, dove si trovava agli arresti domiciliari. Immediatamente i carabinieri hanno avviato un’indagine ed è emersa la possibilità che l’evaso si fosse rifugiato presso l’abitazione della madre a San Pietro Clarenza. I militari, hanno raggiunto l’indirizzo e, nel giardino della casa della donna, hanno trovato il 42enne. L’uomo, bloccato e identificato, ha ammesso di essersi allontanato dalla comunità utilizzando i mezzi pubblici, dando giustificazioni poco convincenti riguardo la sua fuga.

Successivamente, i carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio hanno eseguito la misura della custodia cautelare, trasferendo il 42enne nella casa circondariale di piazza Lanza, dove l’uomo ora si trova a disposizione della giustizia.