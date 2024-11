Arrestato dai carabinieri uno spacciatore di cocaina a Zafferana Etnea

I carabinieri di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, hanno arrestato un 42enne, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Da qualche tempo i militari avevano appreso che l’uomo era diventato un punto di riferimento per i consumatori di droga nella zona pedemontana. I militari hanno seguito a distanza il continuo via vai di giovani presso la sua abitazione in via Algerazzi, confermando così i sospetti iniziali e raccogliendo tutti gli elementi necessari in attesa di una perquisizione. I cani del nucleo cinofili di Nicolosi King e Riley sono entrati in azione all’alba: i carabinieri hanno circondato l’intera abitazione per prevenire qualsiasi tentativo di fuga o di eliminazione della droga ed a quel punto è scattato il blitz.

All’interno erano presenti 7 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Sul tavolo, inoltre, era presente tutto il materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Il 42enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento.