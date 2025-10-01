È stato arrestato in flagranza di reato, un uomo di 60 anni, per i reati di porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Disturbato in tarda serata dagli schiamazzi di un gruppo di ragazzi che stazionavano nei pressi della sua abitazione, a Comiso, il sessantenne è sceso in strada armato di due coltelli da cucina, impugnati uno per mano, e si era diretto verso di loro, tentando di aggredirli.

L’aggressione è stata fortunatamente scongiurata grazie all’intervento di una volante. I poliziotti di Comiso sono riusciti a contenere l’azione dell’uomo disturbato dagli schiamazzi, che nel frattempo si è scagliato contro di loro, ma sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo. Pertanto, il soggetto è stato tratto in arresto anche per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per la tentata aggressione.