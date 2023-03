Gela, arrestato il 31enne che ha accoltellato l’ambulante. Dietro ci sarebbero questioni economiche

È stato arrestato dai carabinieri il 31enne che questa mattina a Gela ha accoltellato un venditore ambulante di 64 anni. È stata la stessa vittima a indicare il nome del suo aggressore e a specificare che si trattava di un giovane con già precedenti penali. Stando a quanto ricostruito finora, il 31enne avrebbe colpito con un coltello all’addome il 64enne che si sarebbe rifiutato di consegnargli una somma in denaro. Nelle prossime ore, l’arrestato dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari del Ttribunale di Gela per la convalida del fermo.