Arrestato 67enne di Noto per tentato omicidio aggravato

Carabinieri di Noto

È stato arrestato e condotto nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa, un 67enne, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Ciò in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Siracusa per i reati di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria.

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri di Noto e coordinata dalla procura di Siracusa, ha consentito di ricostruire una violenta aggressione. Quest’ultima sarebbe avvenuta la mattina del 10 giugno ad Avola. Nella circostanza il 67enne, a seguito di una lite in strada, ha aggredito con un’ascia l’attuale compagno della ex moglie colpendolo ripetutamente agli arti superiori. Il movente del gesto sarebbe riconducibile alla gelosia. La pronta reazione della vittima e l’intervento di alcuni passanti ha interrotto la violenza. Così il ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Avola.