Arrestati due pusher a Catania: trovati cocaina, crack e armi

Cocaina, crack e armi sono stati rivenuti a Catania, in seguito ad un’operazione dei carabinieri, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Colti in flagranza di reato, i due pregiudicati di 20 e 29 anni, sono stati arrestati e collocati presso la casa circondariale di Catania.

Dopo diversi giorni di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno notato la presenza di un anomalo via vai di persone presso un’abitazione di via Gelso Bianco, nel quartiere Pigno. Una volta raccolti elementi sufficienti, è scattato l’intervento operativo che ha consentito alle forza dell’ordine di cinturare tutta l’area e impedire l’eventuale fuga dei pusher, mentre erano intenti a confezionare le dosi di droga.

Durante la perquisizione del domicilio, sono stati trovati circa 7 grammi di crack, 8 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 1.500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita, atteso che i due risultano disoccupati. Inoltre, è stata trovata anche una pistola Beretta calibro 22, con matricola abrasa, completa di caricatore e 22 proiettili dello stesso calibro, che era stata nascosta in un pensile della cucina. L’arma sequestrata era stata resa anonima per l’uso illecito.