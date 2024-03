Messina, pistole clandestine nascoste tra i vestiti nell’armadio da un uomo ai domiciliari

Due pistole clandestine nascoste nell’armadio, tra i vestiti. È quanto i carabinieri di Messina hanno trovato nel mobile della camera da letto della casa in cui un uomo era detenuto agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato nell’armadio due pistole calibro 9×21 – una priva di matricola e l’altra con matricola abrasa – 28 cartucce di vario calibro e un coltello a serramanico.

Sempre a Messina, una pattuglia dei carabinieri ha fermato un uomo alla guida della sua auto. Durante il controllo, è stata trovata una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, munita di caricatore con sette cartucce dello stesso calibro. Tutti e due gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di armi clandestine e portati nella casa circondariale di Messina Gazzi. Le armi e il munizionamento sono state sequestrate e inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli esami tecnici balistici per accertare eventuali utilizzi in attività criminose.