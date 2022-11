Apre il Caffè letterario del Teatro Stabile di Catania

Sono in programma sabato 5 novembre, alle ore 19, e domenica 6 ,alle ore 16, i primi due appuntamenti con il Caffè Letterario del Teatro Stabile di Catania. Un’ iniziativa fortemente voluta dal direttore Luca De Fusco che si terrà nel ridotto della Sala Verga. Un momento di incontro e confronto da vivere prima di andare a vedere lo spettacolo che avranno come protagonisti due grandi autori: Mario Vargas Llosa e Leonardo Sciascia.

Ventiquattro gli appuntamenti coordinati da Lucia Rocco, previsti fino al 18 dicembre durante i quali gli spettatori e gli abbonati dello Stabile potranno venire ad ascoltare letture e, al termine, sorseggiare un calice di vino dell’Etna offerto dall’azienda vitivinicola Al-Cantara di Pucci Giuffrida, sponsor unico del Caffè Letterario. Per il primo incontro in degustazione il rosato Etna Doc, Amuri di fimmina e amuri di matri, e il rosso U Toccu, Igp da uve di pinot nero.

Protagonista dei primi appuntamenti sarà Vargas Llosa scrittore, drammaturgo e politico peruviano, naturalizzato spagnolo, vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, che ha raggiunto la notorietà nel nostro paese per alcuni suoi romanzi come La casa verde, La guerra della fine del mondo, La città e i cani e i drammi teatrali La Chunga, La Signorina di Tacna, Kathie e l’ippopotamo. Il suo testo I racconti della peste quest’anno è anche in programma nell’ambito della Stagione dello Stabile e in quella occasione è annunciata la sua presenza.

I primi appuntamenti del Caffè Letterario saranno dedicati al testo La zia Giulia e lo scribacchino. A introdurre ci sarà Gianni Garrera, filologo e traduttore e soprattutto fine oratore, a leggere sarà l’attore Franz Cantalupo.