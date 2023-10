Anziani trascurati e dipendenti sfruttati: sospesi i gestori di una comunità di Palermo

Sospesi i gestori della comunità alloggio per anziani Villa Valenti di Palermo. I responsabili sono l’amministratore della società Giafra sas, che gestisce la casa di riposo, e il gestore di fatto: Francesco Paolo Valenti di 38 anni e Mattea Li Mandri di 59 anni, indagati per sfruttamento del lavoro e abbandono di persona incapace. Le indagini sarebbero scattate in seguito alla segnalazione di un parente di un ospite: dai risultati è emerso che tre dipendenti venivano sfruttati con una paga di 2,40 euro l’ora, invece degli 8,41 previsti.

Inoltre, gli anziani della struttura, non autosufficienti, sarebbero stati abbandonati a se stessi. Le intercettazioni audio e video e l’analisi di alcuni documenti avrebbero appurato che gli indagati, attraverso l’organizzazione descritta, risparmiavano sul fronte dei versamenti di contributi e oneri previdenziali. In seguito alla sospensione dei due, il tribunale di Palermo ha nominato un amministratore per garantire che le attività assistenziali proseguano senza interruzioni.

