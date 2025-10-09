Anziana investita a Santa Teresa di Riva, nel Messinese: è grave

Anziana investita sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, nel messinese. La donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana investita è originaria di Limina e sarebbe stata urtata di striscio da una Volkswagen Golf. Avrebbe così perso l’equilibrio e sarebbe caduta battendo la testa sull’asfalto. Soccorsa prima da due medici di passaggio e poi dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina con un trauma cranico. Il conducente dell’auto ha riferito di essere fermo e di avere visto la donna accasciarsi improvvisamente. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.