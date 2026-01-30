Antisemitismo e odio razziale tramite post sui social: due indagati nel Palermitano

Antisemitismo e odio razziale, coltivati tra richieste all’intelligenza artificiale e gruppi di estrema destra: sono le accuse nei confronti di due persone residenti in provincia di Palermo. Le indagini della Digos nascono dalla alcuni post offensivi e minacciosi verso la comunità ebraica, pubblicati online sul social media X. Continuando con una serie di perquisizioni, anche informatiche, nei confronti di due indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggravati. E anche per il reato di minaccia. Sullo smartphone di uno dei due sono state trovate alcune chat – riconducibili a un account usato in comune tra i due – che accerterebbero il loro legame con i post offensivi da cui sono partite le indagini. Convinzione rafforzata dalla premura con cui i due avrebbero chiesto all‘intelligenza artificiale se le prese in giro verso gli ebrei configurassero un reato. Nel telefono dell’altro indagato, invece, trovata l’iscrizione ad alcuni gruppi Telegram di estrema destra.

