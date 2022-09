Ancora nessuna notizia della bambina scomparsa a Catania. Il padre: «A casa della madre non c’è nessuno»

«Sono andato a controllare a casa della madre di mia figlia e anche nell’abitazione dei suoi genitori. Ma è tutto chiuso e non c’è nessuno e i loro cellulari risultano spenti». Ancora nessuna notizia di Giulia Lucia Pizzati, la bambina di cinque anni scomparsa da Catania, come conferma a MeridioNews il padre della piccola che aggiunge di avere già «presentato la denuncia alla procura».

La donna, da cui l’uomo si è separato, aveva preso con sé la bambina da casa del padre – nella zona di Vaccarizzo – lo scorso venerdì verso mezzogiorno. Stando agli accordi tra i genitori su disposizione del tribunale, avrebbe dovuto riaccompagnarla entro le 20 di domenica sera. Così però non è stato. Ed è scattato l’allarme. Sui social, già da ieri, rimbalza un post con l’appello per le ricerche a cui sono correlate anche della foto che ritraggono la piccola che viene descritta come «una bambina dolce, solare e tanto affettuosa».