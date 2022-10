Ancora maltempo. Allagamenti lungo autostrada Palermo-Trapani nei pressi di Marsala

C’è ancora la Sicilia occidentale nella morsa del maltempo. Forti temporali vengono segnalati nella parte ovest dell’Isola con disagi alla circolazione per le strade allagate. Tra queste c’è l’autostrada Palermo-Trapani nei pressi di Marsala. Anas ha comunicato la chiusura dell’arteria tra il chilometro zero e il chilometro sette con il 0 è provvisoriamente chiuso al transito, in corrispondenza del territorio di Trapani. Il traffico che è momentaneamente deviato lungo laA29dir e lungo la statale 115. Il sistema perturbato, secondo le previsioni degli esperti, attraverserà la nostra Regione coinvolgendo anche la zona etnea.

Foto di CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV