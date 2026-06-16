Autostrada Catania-Siracusa: chiusura corsia per ispezione in galleria

16/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Chiusura della corsia di emergenza in galleria sull’autostrada A01 Catania-Siracusa, in direzione Catania, dal 16 e fino al 19 giugno, dalle 9 alle 18, nel tratto tra i chilometri 0,000 e 25,142. Lo comunica Anas, spiegando come la restrizione sia necessaria alle attività periodiche di ispezione strutturale in galleria. La limitazione sarà segnalata, ma restano aperte le corsie di marcia e di soprasso.

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