Incendio all’isola ecologica di Altavilla Milicia, mezzi distrutti: indagini su origine dolosa

Un enorme incendio, quasi certamente di origine dolosa, nell’isola ecologica di Altavilla Milicia (nel Palermitano). Il rogo è divampato nella zona del cimitero. Le fiamme hanno danneggiato i mezzi e gli autocompattatori che si trovano nel capannone. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per spegnere le fiamme e circoscrivere il rogo che ha messo in ginocchio la struttura. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L’incendio è divampato di notte e i mezzi coinvolti erano al chiuso. Tra le ipotesi, al momento la più probabile è quella di una intimidazione. Saranno i tecnici dei vigili del fuoco, una volta spento del tutto l’incendio, a stabilire le cause e cercare eventuali tracce di innesco.