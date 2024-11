Allerta meteo arancione e gialla, scuole chiuse in diversi Comuni delle province di Catania e Messina

Foto generata con IA

Continua l’ondata di maltempo che interessa la Sicilia. Massima attenzione per lunedì 11 novembre. La Protezione civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione lungo la fascia ionica, nelle province di Catania e Messina. Il livello di allerta sarà giallo nel resto dell’Isola. Nell’area etnea scuole chiuse a Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Giarre, Gravina di Catania, Mascali, Mascalucia, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Sant’Agata li Battiati, Tremestieri Etneo e Valverde. Diverse le ordinanze dei sindaci della provincia di Messina. Niente lezioni a Taormina, Letojanni e Giardini Naxos.

Lezioni regolari a Catania. Il sindaco Enrico Trantino ha spiegato, tramite un post sulla sua pagina Facebook, che «sulla base delle interlocuzioni con l’Aeronautica, per domani (11 novembre, ndr) sono previste piogge che si intensificheranno nelle ore centrali della mattinata, ma che non supereranno la soglia critica. Nel pomeriggio le piogge aumenteranno in modo considerevole. Traducendo in concreto, domani mattina le scuole rimarranno aperte. Per le lezioni pomeridiane, stabiliremo in mattinata se disporne la sospensione».