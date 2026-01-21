Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha effettuato un sopralluogo nei borghi marinari duramente colpiti dalla straordinaria mareggiata che ha investito il litorale nelle ultime ore. Uno scenario di distruzione che, fortunatamente, non ha causato vittime, grazie alle misure preventive adottate.

«Quanto è accaduto, – ha dichiarato il primo cittadino –, conferma ciò che ribadiamo sempre quando si parla di Protezione civile. L’allerta meteo e le conseguenti chiusure disposte dai sindaci, anche quando possono sembrare eccessive, non lo sono affatto. Non possiamo domare il mare, il vento o la pioggia, né sapere con certezza cosa potrà accadere e quali danni potranno provocare. È sempre meglio prevenire: restare una giornata a casa con la propria famiglia o rinunciare al lavoro può salvare vite umane».

Allerta meteo fondamentale

Secondo il sindaco, l’allerta rossa e le misure restrittive adottate «sono state fondamentali per preservare le persone, anche se non sono bastate a tutelare il patrimonio pubblico e privato, che è stato pesantemente danneggiato, in molti casi distrutto, da una mareggiata senza precedenti. Anche i cittadini più anziani non ricordano un evento simile sul nostro litorale».

Il primo cittadino acese ha annunciato l’immediata attivazione di tutte le procedure di Protezione civile e ha auspicato un intervento straordinario da parte del Governo nazionale: «Dal punto di vista dei danni, quanto accaduto è paragonabile, se non peggiore, a un terremoto. Serve un intervento corposo dello Stato».

Borghi marinari duramente colpiti da mareggiata

Nel frattempo il Comune ha già incaricato ditte specializzate per lo sgombero di lungomari e porti non appena le condizioni del mare lo consentiranno. «I lavori sono già iniziati nei borghi marinari, – ha spiegato –, e lasceremo per alcune settimane degli scarrabili nelle frazioni a mare per consentire ai privati di smaltire i materiali danneggiati. Pubblicheremo inoltre sul sito comunale un modello per una prima stima, anche parametrica, dei danni subiti dai cittadini».

I primi dati verranno trasmessi al prefetto e alla Protezione civile regionale e nazionale, già impegnata in sopralluoghi lungo le coste della Sicilia orientale. «Sarà poi necessario, – ha aggiunto –, ripensare i nostri lungomari e i nostri porti, progettando opere idrauliche capaci di mitigare future mareggiate. Gli eventi naturali impongono una riflessione seria sulla sicurezza e sul potenziamento delle attrezzature per interventi immediati».

Protezione civile e volontari

Il sindaco ha infine ricordato l’importanza dei fondi destinati alla Protezione civile, auspicando l’arrivo imminente dei decreti tramite la FUA per l’acquisto di nuovi mezzi e attrezzature: «Ringrazio di cuore i dipendenti comunali e tutte le associazioni di volontariato che, come sempre, hanno risposto con generosità, mettendo a rischio la propria vita per salvaguardare quella degli altri».

Sulla gestione dell’emergenza è intervenuto anche l’assessore alla Protezione civile Giuseppe Vasta: «Abbiamo messo in campo tutti i volontari disponibili ottenendo un ottimo risultato. Anticipare i tempi ci ha permesso di organizzarci meglio e rendere più sicuro un territorio invaso dalle acque. Ringrazio l’intero sistema di Protezione civile, la Polizia municipale, i dipendenti comunali e le forze dell’ordine, che non si sono risparmiati un solo istante per assistere la popolazione».