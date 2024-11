Maltempo, allerta gialla nel Messinese e lungo la fascia ionica

Allerta gialla in una parte della provincia di Messina e lungo la fascia ionica, la stessa che oggi ha dovuto fare i conti con esondazioni, frane e case allagate nel territorio di Giarre, Riposto e nelle frazioni di Altarello e Torre Archirafi. Questo il contenuto dell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, 14 novembre. Nel resto dell’Isola non ci sarà nessuna allerta meteo ma una «generica vigilanza», imposta dal colore verde.

«Le previsioni meteo volgono al meglio e ci consentono di stare più tranquilli nelle prossime ore, speriamo di non dovere riattivare il dispositivo di soccorso», è il commenta dl direttore regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia Agatino Carrolo, durante l’incontro di oggi in prefettura a Catania.