Maltempo, piogge e temporali al Centro-Sud: allerta gialla in Sicilia

L’instabilità atmosferica legata a una perturbazione di origine atlantica continuerà a interessare l’Italia anche nella giornata di domani, martedì 23 dicembre, con neve al Nord-Ovest e piogge in arrivo al Centro-Sud. A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse estendendo quello diffuso nelle scorse ore.

Allerta gialla in Sicilia

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, è stata valutata un’allerta gialla per la giornata di domani sui settori occidentali di Umbria e Abruzzo, sulle aree tirreniche della Campania e sull’intero territorio di Lazio, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Il quadro meteorologico e delle criticità viene aggiornato quotidianamente ed è consultabile sul bollettino nazionale e regionale della Protezione Civile.