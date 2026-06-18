In Sicilia allerta arancione per rischio incendi: attese alte temperature

18/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per la giornata di domani – 19 giugno 2025 un’allerta arancione per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Le condizioni meteorologiche previste indicano precipitazioni assenti o non rilevanti, venti deboli variabili o temporaneamente moderati a regime di brezza, con temperature massime elevate soprattutto nelle aree interne e pianeggianti.

Umidità bassa e rischio propagazione rapida

Secondo il bollettino, l’umidità minima nei bassi strati sarà compresa tra il 40 e il 50 per cento sui settori tirrenici e tra il 20 e il 40 per cento nelle altre aree dell’Isola. L’allerta arancione viene attivata quando le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale favoriscono la possibile insorgenza di incendi con intensità elevata e rapida propagazione delle fiamme.

Per quanto riguarda le ondate di calore, è stata invece diramata un’allerta di livello giallo nelle città di Palermo, Messina e Catania. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore più calde della giornata, per ridurre i rischi legati sia agli incendi boschivi sia agli effetti delle alte temperature sulla popolazione.

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