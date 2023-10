Alcamo, lo youtuber Favarolo dal carcere ai domiciliari: è accusato di violenze sessuali su un 13enne

È passato dal carcere agli arresti domiciliari Davide Favarolo, lo youtuber di 21 anni, originario di Alcamo (nel Trapanese) arrestato dalla squadra mobile della polizia di Rimini (in Emilia Romagna) per violenza sessuale nei confronti di un 13enne e per molestie e minacce nei confronti del minorenne e della mamma del ragazzino. L’interrogatorio di garanzia è stato tenuto in videoconferenza dal giudice per le indagini preliminari Manuel Bianchi che ha poi disposto i domiciliari per il 21enne, nonostante il parere contrario del pubblico ministero.

«È una posizione che si è leggermente ammorbidita – commenta l’avvocato dell’indagato, Gaetano Vivona – Il mio assistito adesso è a casa della mamma e ha il divieto assoluto di comunicare con le persone offese». Secondo le indagini, il 21enne youtuber – con il nome d’arte Favarigna33 – avrebbe adescato online il ragazzino, conosciuto in una chat di una piattaforma di giochi online, quando aveva solo otto anni. Nel tempo lo avrebbe manipolato fino a indurlo ad atti sessuali. Favarolo avrebbe anche minacciato di morte il minorenne, arrivando anche a molestare e minacciare la mamma. Le parti offese sono rappresentate dall’avvocato Davide Grassi.