Anziana trovata morta in casa ad Alcamo, il figlio denunciato per maltrattamenti

Foto di Polizia

Il figlio quarantanovenne dell’anziana trovata morta in casa ad Alcamo, nel Trapanese, lo scorso sabato, in via Confalonieri, è stato denunciato dalla polizia per maltrattamenti aggravati in famiglia, dopo un sopralluogo degli agenti nell’abitazione in cui l’uomo viveva con la madre. Lo scrive il Giornale di Sicilia. La procura di Trapani ha ordinato l’autopsia sul corpo di Caterina Muscarello, 83 anni, e qualora dovesse essere accertata la correlazione tra le lesioni e la morte, per il figlio della vittima potrebbe scattare l’accusa di omicidio. L’inchiesta è coordinata dal pm Matteo Delpino. Il quarantanovenne è stato sentito in commissariato, ma ha negato ogni violenza ai danni della madre e non ha fornito elementi sull’ecchimosi attorno al collo della donna. L’appartamento resta sotto sequestro.