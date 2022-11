Ai domiciliari, ma chiacchiera seduto fuori con i vicini. Arrestato per evasione

Nel piazzale davanti casa, comodamente seduto a chiacchierare con i vicini nella zona del Porto di Catania. Così i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno trovato un pregiudicato 48enne che era sottoposto ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia. L’uomo adesso è stato arrestato per evasione.

Ad allertare i militari è stata l’attivazione di allarme dal braccialetto elettronico dell’uomo che, infatti, durante il controllo non è stato trovato all’interno della propria abitazione e senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi. Scattate le ricerche, la pattuglia l’ha rintracciato, arrestato e ricollocato ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.