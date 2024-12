Bombe carta e pietre contro il bus del Palermo, l’agguato nel tragitto aeroporto-città

Pagina Facebook Palermo FC

Agguato dei tifosi del Palermo alla squadra di ritorno dalla trasferta di Cittadella, dove ha perso per 2-1 scivolando fuori dalla zona playoff. Un episodio reso noto dallo stesso club rosanero in una nota. Il Palermo «intende condannare duramente l’agguato di ieri notte al pullman con a bordo calciatori, staff e dirigenti della prima Squadra nel tragitto tra l’aeroporto Falcone Borsellino e il Palermo CFA. Il club ha sempre rispettato ogni forma civile di contestazione da parte della tifoseria. Questo inquietante episodio – si legge – offende non solo la dignità delle persone, ma anche la reputazione del Palermo e della sua comunità, della città di Palermo e dei palermitani». Secondo quanto trapelato il mezzo è stato bloccato da circa 100 persone all’altezza di Carini. Subito è iniziato il lancio di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta.