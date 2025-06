Palermo, vigile del fuoco aggredito a testate dopo mancata precedenza

La notte scorsa, poco dopo l’una in via Pecoraino, nel quartiere Brancaccio, un vigile del fuoco è stato colpito con pugni e una testata da un motociclista, al termine di una banale discussione per una mancata precedenza. La squadra dei vigili del fuoco stava rientrando al distaccamento dopo un intervento, quando ha evitato per un soffio una collisione con una moto Honda, con a bordo un uomo e una donna. All’origine dello scontro, la mancata precedenza da parte del motociclista, che ha reagito in modo spropositato. Dopo una serie di offese verbali, ha sferrato un pugno e poi una testata al coordinatore della squadra, che si trovava alla guida del mezzo.

Il vigile del fuoco aggredito ha riportato la frattura del setto nasale e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Determinante l’intervento delle volanti della polizia di Stato, che hanno bloccato e identificato l’aggressore, successivamente denunciato.