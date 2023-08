Piazza della Repubblica, danneggia auto in sosta e ferisce poliziotti

Attimi di tensione, ieri sera, in via Maddem, nei pressi di piazza della Repubblica, a Catania. La polizia ha rintracciato un uomo che, poco prima, aveva danneggiato delle automobili in sosta lungo via Francesco Crispi. Dopo avere individuato l’autore – originario del Gambia – gli agenti della Volante Bellini hanno provato a bloccarlo ma il malvivente ha reagito ferendo i poliziotti con una bottiglia di vetro rotta e con degli improvvisati anelli in ferro attorcigliati attorno due dita. Gli agenti hanno riportato delle ferite da taglio suturati con vari punti.

«Servono rinforzi e servono subito! Ieri per pochi centimetri non si é sfiorata la tragedia ed il collega non é stato attinto alla giugulare. Da anni le assegnazioni del personale disposte dal Dipartimento di P.S. sono inadeguate e noi non ci stiamo più. Tra l’altro, almeno un centinaio di poliziotti andranno in pensione tra meno di un anno», spiega Alessio Poidomani segretario generale Uil Polizia Catania. Non è la prima volta che nel mirino finisco le auto in sosta. Un episodio simile si è registrato a fine giungo lungo corso Italia.