Foto di Andrea Russo

Corso Italia, distrugge automobili in sosta. Intervento della polizia: denunciato un 31enne

Finestrini in frantumi e specchietti distrutti. Così hanno ritrovato la propria autovettura cinque persone ieri pomeriggio in Corso Italia, a Catania. L’autore è stato rintracciato e identificato dopo l’intervento di tre volanti della polizia. Il fatto, secondo quanto appreso da MeridioNews e com’è visibile attraverso alcuni video pubblicati sui social, è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 18.30. I mezzi erano parcheggiati in divieto di sosta lungo l’arteria in direzione piazza Europa, quasi all’angolo con via Martino Cilestri, nei pressi della farmacia Europa.

Prima dell’arrivo degli agenti, l’uomo – classe 1992 originario del Marocco – ha tentato la fuga lungo la vicina via Mario Sangiorgi. Pochi metri dopo è stato bloccato, nudo, all’angolo con via Alberto Mario, mentre con un ferita al braccio sbatteva la testa contro il marciapiede. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove, secondo quanto emerso, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Non è chiaro se durante i danneggiamenti abbia usato una spranga di ferro.