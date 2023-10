Bagheria, suona il clacson per una mancata precedenza e viene picchiato

Aggressione all’incrocio tra via Città di Palermo e via Monsignor Arena a Bagheria (in provincia di Palermo). Stando alle prime informazioni emerse, un uomo sarebbe stato attaccato per aver suonato un colpo di clacson a causa di una mancata precedenza.

L’automobilista, che pare si trovasse in auto in compagnia della moglie, sarebbe stato preso a pugni al volto. In seguito all’accaduto, lo stesso sarebbe stato trasportato al punto territoriale di emergenza in via Giorgi Capitani. Sul caso indagano i carabinieri e gli agenti: al momento non sarebbe ancora emersa l’identità dell’aggressore.