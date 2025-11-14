Tensione questa mattina nella scuola Don Milani che si trova lungo viale dei Picciotti, a Romagnolo. Un tredicenne era andato in escandescenze e la dirigente scolastica, temendo che la situazione potesse degenerare, aveva richiesto l’intervento della polizia. Due agenti sono arrivati e hanno portato il ragazzo in presidenza, cercando di calmarlo.

L’intervento dei parenti del 13enne

È in quel momento che, secondo alcune testimonianze, il nonno e la zia del giovane, rispettivamente 66 e 32 anni, sono piombati nella stanza sfondando la porta per raggiungere il parente. Una volta dentro, avrebbero colpito con calci e pugni uno degli agenti presenti, facendo precipitare ulteriormente la situazione. La scena ha richiesto l’intervento immediato di altre pattuglie, sopraggiunte con le volanti per riportare l’ordine all’interno dell’istituto. L’agente ferito ha riportato lesioni, mentre i familiari del ragazzo sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.