Palermo, autista di bus aggredito da un gruppo di ragazzini: «Mi hanno pure sputato in faccia»

Alcuni ragazzini hanno circondato, aggredito e anche sputato in faccia all’autista di un bus dell’Amat che stava rientrando in rimessa a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il gruppo di giovanissimi avrebbe forzato le porte di ingresso dicendo di avere bisogno di essere portati al capolinea. L’autista si è rifiutato ed è iniziata l’aggressione al conducente della linea 212 che collega via Oreto a Croceverde Giardini. Una volta scesi, i ragazzini hanno forzato il portellone posteriore e hanno staccato alcuni fili elettrici per non fare ripartire l’autobus. Per il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta, si tratta di «inammissibile violenza». L’azienda ha già presentato una denuncia per quanto accaduto.