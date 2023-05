Palermo: aggredisce i sanitari del Pronto soccorso, arrestata

Interruzione di pubblico servizio, danneggiamento, lesioni, minaccia e violenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati per cui è stata arrestata dai carabinieri ed è finita ai domiciliari una 36enne palermitana. I militari sono intervenuti al Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo dove la donna, dopo avere danneggiato alcune attrezzature mediche, avrebbe minacciato e aggredito il personale sanitario di turno poiché, a suo dire, troppo lento nel garantire le cure necessarie al padre 63enne, lì ricoverato. Nel corso dell’aggressione, un’operatrice socio-sanitaria ha riportato lesioni al volto giudicate guaribili in pochi giorni. La donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto.