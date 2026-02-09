Carcere di Messina

Aggredisce i genitori sotto l’effetto di alcol e droga: arrestato 30enne nel Messinese

09/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Villafranca Tirrena i carabinieri hanno arrestato un 30enne, messinese, ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni dei genitori con cui convive. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo, dove i genitori avevano chiesto un intervento al 112, segnalando di essere aggrediti dal figlio in stato di alterazione psicofisica. Presumibilmente riconducibile all’assunzione di alcol e stupefacenti.

Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito agli investigatori di appurare che, poco prima, l’uomo aveva malmenato i genitori. I due hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche e hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai 7 ai 30 giorni. L’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Gazzi. 

