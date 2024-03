Aeroporto Trapani, nella notte venti a 150 chilometri orari: danni allo scalo e possibili ritardi ai voli

Vento molto forte, con raffiche fino a 150 chilometri orari. Stanotte sull’aeroporto di Trapani-Birgi si è abbattuta una tromba d’aria che ha divelto alcune coperture in lamiera e ha danneggiato segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi.

Airgest, la società che gestisce lo scalo, è al lavoro garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Vigili del fuoco e polizia stanno creando dei percorsi per superare gli ostacoli e per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina. Se si ha una partenza in programma, Airgest invita a recarsi all’aeroporto con largo anticipo, così da compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti della struttura e per rispettare i percorsi alternativi predisposti.

«Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi che ci impegniamo a ridurre al minimo possibile – dice il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale».