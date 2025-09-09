In aeroporto con passaporto falso, arrestato iracheno a Catania

09/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Ha cercato di prendere un volo per Dublino presentando un passaporto contraffatto. Il tentativo di un passeggero iracheno di 35 anni non è riuscito grazie alla scrupolosa verifica del documento effettuata dagli agenti di polizia nello scalo di Catania. Il 35enne si è presentato all’aeroporto Vincenzo Bellini con un biglietto aereo diretto alla volta della capitale dell’Irlanda per poi mettersi in coda ai controlli dei passaporti. Al momento di esibire il proprio titolo di viaggio, l’uomo ha tentato di rifilare un passaporto ordinario danese apparentemente in corso di validità. Per le sue fattezze complessive, il documento ha insospettito gli agenti della polizia di frontiera, che hanno disposto ulteriori approfondimenti.

I poliziotti addetti al controllo documentale, prima delle consuete procedure di imbarco, hanno compiuto tutti accertamenti del caso, attraverso l’utilizzo di una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione. Rilevate diverse anomalie nel passaporto, il passeggero iracheno non ha potuto far altro che ammettere ai poliziotti le proprie responsabilità e, pertanto, è stato arrestato per il reato di uso di documento valido per l’espatrio falso.

