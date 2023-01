Aeroporto di Catania: ruba costosi occhiali da sole, denunciata una donna

Un paio di occhiali da sole di una nota marca italiana – dal valore di circa 400 euro – dimenticati da una passeggera in una vaschetta utilizzata per i controlli all’aeroporto di Catania sono stati rubati da una donna in partenza per Milano Linate che è stata denunciata per il reato di furto.

L’episodio è avvenuto il pomeriggio del 5 gennaio quando una donna – in partenza per Venezia – è andata a denunciare l’accaduto al personale della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Catania. Dopo avere superato la fase dei controlli e avere raggiunto la sala imbarchi, la donna si è resa conto di avere lasciato gli occhiali nel contenitore. Tornata indietro in breve tempo, non li ha più ritrovati e si è rivolta alle forze dell’ordine.

Acquisita la denuncia, gli agenti di polizia hanno analizzato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e sono riusciti a individuare l’autrice del furto: una donna che, appena si è accorta degli occhiali lasciati nella vaschetta utilizzata per i controlli, li ha presi e si è allontanata. I poliziotti hanno rintracciato la donna nella zona del gate d’imbarco per Milano Linate e hanno recuperato gli occhiali da sole che poi sono stati restituiti alla legittima proprietaria.