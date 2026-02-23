Foto generata con Ai

Adrano, tre furti in pochi giorni: denunciato il ladro con la maschera di Carnevale

23/02/2026

Mascherato, ma non da ladro seriale: protagonista è un 39enne catanese pregiudicato, denunciato dopo aver compiuto tre diversi furti in pochi giorni. L’ultimo dei quali a una tabaccheria di Adrano, indossando una maschera per confondersi tra la folla del Carnevale. L’uomo è entrato nell’attività come un normale cliente, per poi estrarre una pistola, minacciando i dipendenti e facendosi consegnare l’incasso. Appena 70 euro, a cui ha aggiunto circa 150 euro di sigarette per un bottino più sostanzioso. Durante le indagini della polizia, una volta individuato il 39enne come autore del furto, anche grazie alle immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti lo hanno collegato ad altri recenti episodi.

Come il furto di un’auto in una via centrale di Adrano: il cui ladro indossava la stessa tuta da ginnastica, con alcuni segni distintivi, del 39enne della tabaccheria. E le stesse scarpe di chi ha anche danneggiato un distributore automatico di bevande e generi alimentari a colpi di martello, in un’altra zona della cittadina. Il 39enne, già pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato rintracciato dai poliziotti e denunciato per rapina aggravata, detenzione e porto abusivo di arma da fuocofurto e danneggiamento aggravato.

