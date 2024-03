Adrano, ai domiciliari viola restrizioni ed evade due volte. In carcere

Ad Adrano, in provincia di Catania, la polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria nei confronti di un 24enne che era ai domiciliari perché ritenuto l’autore, insieme ad altre persone, di furti con il metodo delle cosiddetta spaccata. Il provvedimento scaturisce da numerose violazioni delle prescrizioni derivanti dagli arresti domiciliari e, tra queste, due evasioni, per le quali il giovane è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato. Il 24enne è stato rinchiuso nella casa Circondariale di piazza Lanza.