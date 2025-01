Adrano, crolla una palazzina in via Pietro Micca

Una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata stamani sulla strada prospiciente in via Pietro Micca, 48 ad Adrano, nel Catanese. Un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze è rimasta coinvolta nel crollo mentre una donna con due bambini era appena transitata nella stessa area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e il funzionario di servizio inviato dalla sede centrale del comando provinciale. Intervenuto anche personale del locale Ufficio Tecnico. Verificato che non ci fossero persone coinvolte nel crollo, si è provveduto a mettere in sicurezza la zona e transennarla opportunamente, in attesa di eventuali ulteriori determinazioni di competenza del Comune.