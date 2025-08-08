Adrano: arrestato 21enne per spaccio di cocaina e marijuana

Ad Adrano, la polizia di Stato ha arrestato un 21enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana. Gli agenti, insospettiti da uno scooter abbandonato con le chiavi inserite, hanno rintracciato il giovane vicino a un edificio dal quale usciva di fretta. Dopo un primo tentativo di fuga, il pusher è stato fermato a casa sua. Nel locale adibito a deposito, sono stati trovati 250 grammi di marijuana, 43 dosi di cocaina, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. L’arresto è stato convalidato e al 21enne è stato imposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.