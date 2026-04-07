Una lite tra conducenti per strada, ad Adrano, nel Catanese, finisce in un’aggressione a colpi di pinza metallica in testa. Il diverbio sarebbe scoppiato tra un 54enne di Biancavilla e un 20enne. Quando, in una escalation violenta, il giovane sarebbe passato dalle urla ai colpi, ripetuti, con una pesante pinza a pappagallo in metallo sulla testa della vittima. Giudicata guaribile in 20 giorni dai medici del pronto soccorso di Biancavilla, dove l’uomo è stato trasportato dopo l’arrivo dei carabinieri. I quali sono presto risaliti all’identità dell’aggressore, trovando – durante una perquisizione del suo appartamento – un pinza compatibile con l’oggetto usato per colpire il 54enne. Nonché i vestiti descritti dalla vittima. Il 20enne è stato quindi denunciato per lesioni personali.