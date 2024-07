Adrano, 54enne più volte trovato alla guida senza patente: ora è ai domiciliari

Più volte è stato trovato alla guida senza patente. Ad Adrano, in provincia di Catania, un 54enne è stato arrestato dalla polizia perché più volte è stato trovato alla guida senza patente: l’uomo non l’aveva mai conseguita. La difesa dell’uomo aveva chiesto che il suo assistito potesse scontare la pena con un affidamento ai servizi sociali, ma la corte d’Appello di Catania ha valutato questa richiesta come inammissibile. L’uomo, quindi, dovrà trascorrere tre mesi agli arresti domiciliari e pagare una multa di tremila euro.