Acqua, domani nel centro di Catania possibili disagi per un’interruzione elettrica

Sidra annuncia possibili problemi con l’acqua in una parte di Catania. «Domani 14 aprile – comunica la partecipata del Comune – a causa di una sospensione di fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione, nel corso dell’intera giornata potranno verificarsi fenomeni di mancanza acqua o bassa pressione nell’area centrale della città».

La zona in questione è quella delimitata a Est dalle vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia e Calì, a Ovest

dalle vie Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, Cosentino Sava, Nuova, S.M. Castaldi, Dell’Oro, Curia, Giuseppe Missori e della Regione, a Sud da via della Concordia e via Assunta, mentre a Nord dalla Circonvallazione e precisamente viale O. da Pordenone, viale A. Doria, viale F. Vivaldi, viale A. Usodimare Si aggiunge l’area a monte della circonvallazione di Catania in cui ricadono le vie: Galermo, Santa Rosa da Lima e traverse limitrofe. La normalizzazione del servizio idrico è prevista per la tarda serata.