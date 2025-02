«Lo street food è arte e tradizione». Una tradizione che continua, quella di Orazio Cordai, che martedì 18 febbraio, a partire dalle ore 20, aprirà le porte di un nuovo locale: Cordai pizza & more al centro di Acireale (in corso Umberto I, 165 all’angolo con piazza Garibaldi). «Sarà una serata di festa per celebrare il buon cibo», spiega il titolare nel presentare l’apertura del suo terzo locale. Alla storica attività ristorativa acese aperta nel 1952 e che ha portato in alto l’arte della friggitoria delle crispelle, qualche anno fa si è aggiunta anche una gelateria. «Adesso – racconta il proprietario – puntiamo sulla rosticceria con un locale accogliente e adatto a tutti, giovani e meno giovani, e un menu che unisce tradizione e innovazione».

Pizze fragranti (sia alla pala che al padellino), arancini dorati, cipolline e sfincioni di riso saranno la base degli aperitivi di Cordai pizza & more. Che per l’evento inaugurale ha pensato a una vera e propria festa i cui protagonisti saranno i prodotti tipici locali. E «a portarli sui piatti dei nostri ospiti – spiega il titolare – saranno grandi artisti del cibo». Dagli chef Seby Sorbello (patron del ristorante Sabir all’Esperia palace hotel di Zafferana Etnea) e Alfio Visalli (maestro salatore al Blu Lab Academy ad Aci Sant’Antonio) fino a personaggi che con il loro modo di declinare alcuni prodotti sono diventati simboli rappresentativi di territori dell’Isola.

Nel corso della serata dell’inaugurazione di Cordai pizza & more, infatti, ci sarà il palermitano Ninu u ballerinu che non farà mancare pane e panelle; Rosario Umbriaco che preparerà gli arancini utilizzando il piacentino ennese e Giuseppe Oriti con il suo tipico panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi firmato Gambero rosso. Tra gli ospiti della serata che cucineranno live, anche rappresentanti della Federazione cuochi italiani e della scuola di alta pasticceria Conpait Sicilia. «Per l’occasione speciale – dice il titolare di Cordai pizza & more – io e il mio staff faremo assaggiare un particolare hot dog tutto siciliano». E a riempire i calici e i bicchieri ci penseranno le cantine Serafica di Nicolosi, le cantine Chitarra di Marsala e Finocchiaro per le birre. A tagliare il nastro del nuovo locale sarà l’arcivescovo di Acireale, monsignor Paolo Romeo.